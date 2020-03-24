Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
12.27CHF
-5.78CHF
-32.00 %
24.03.2020
SWX
22.09.2025 10:52:11
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali
32.93 EUR 1.29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.62 €
|
Abst. Kursziel*:
10.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)
|
30.04.25
|Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
28.04.25
|Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen (AWP)
|
31.03.25
|Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie im März 2025 (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|10:52
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|12.27
|-32.00%
