Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’150 0.3%  SPI 16’852 0.2%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’467 -0.7%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5’438 -0.4%  Gold 3’728 1.2%  Bitcoin 89’651 -2.3%  Dollar 0.7940 -0.1%  Öl 66.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag
Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte verlassen Unternehmen
ASML profitiert vom Intel-NVIDIA-Deal, Intel-Aktie gibt nach: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial
S&P 500: Robinhood und AppLovin seit diesem Montag Mitglieder - Aktien leichter
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Suche...
Plus500 Depot

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

12.27
CHF
-5.78
CHF
-32.00 %
24.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 10:52:11

Assicurazioni Generali Buy

Assicurazioni Generali
32.93 EUR 1.29%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
36.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.62 € 		Abst. Kursziel*:
10.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:52 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
15.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen