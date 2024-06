NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Datenzentren sollte die langfristigen Unternehmensziele des Chipausrüsters steigen lassen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet für den Kapitalmarkttag im November mit einer Anhebung./gl/zb;