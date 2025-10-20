ASML NV 815.63 CHF -0.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Ein vorsichtig positiver Ausblick signalisiere einen Wendepunkt beim Ausrüster der Halbleiterbranche, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.