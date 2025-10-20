ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
815.63CHF
-1.49CHF
-0.18 %
09:25:22
BRXC
20.10.2025 12:35:26
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Ein vorsichtig positiver Ausblick signalisiere einen Wendepunkt beim Ausrüster der Halbleiterbranche, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
1’000.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
882.70 €
Abst. Kursziel*:
13.29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
885.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.93%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
