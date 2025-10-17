Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

797.66
CHF
-17.22
CHF
-2.11 %
11:19:25
BRXC
17.10.2025 11:39:40

ASML NV Market-Perform

ASML NV
797.66 CHF -2.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe jedoch die Marktprognosen leicht übertroffen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
800.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
860.00 € 		Abst. Kursziel*:
-6.98%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
867.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.74%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse