ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Herstellers von Lithographiesystemen steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank für besonders aussichtsreiche Unternehmen. Analyst Sandeep Deshpande verwies am Montag in seinem Kommentar auf den in den US-Senat eingebrachten "Match act", der sich negativ auf den Umsatz und Gewinn des Zulieferers der Chipbranche auswirken dürfte. Dieser Gesetzesentwurf sei am 2. April von Senatoren beider Parteien im US-Senat eingebracht worden, mit dem Ziel, vor allem chinesischen Halbleiterherstellern den Zugang zu "kritischen" Fertigungsanlagen zu verwehren, die sie selbst nicht selbst herstellen können. Das würde sich direkt auf Lieferungen von DUV-Systemen des Unternehmens an chinesische Fertiger auswirken./ck/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’515.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’120.00 €
|
Abst. Kursziel*:
35.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’134.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.57%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
