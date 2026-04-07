Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’054 0.6%  SPI 18’212 0.5%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’323 0.7%  Euro 0.9235 0.2%  EStoxx50 5’734 0.7%  Gold 4’690 0.8%  Bitcoin 55’216 0.5%  Dollar 0.7981 0.0%  Öl 109.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’044.20
CHF
-15.80
CHF
-1.49 %
09:01:37
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
07.04.2026 09:21:33

ASML NV Overweight

ASML NV
1038.39 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Herstellers von Lithographiesystemen steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank für besonders aussichtsreiche Unternehmen. Analyst Sandeep Deshpande verwies am Montag in seinem Kommentar auf den in den US-Senat eingebrachten "Match act", der sich negativ auf den Umsatz und Gewinn des Zulieferers der Chipbranche auswirken dürfte. Dieser Gesetzesentwurf sei am 2. April von Senatoren beider Parteien im US-Senat eingebracht worden, mit dem Ziel, vor allem chinesischen Halbleiterherstellern den Zugang zu "kritischen" Fertigungsanlagen zu verwehren, die sie selbst nicht selbst herstellen können. Das würde sich direkt auf Lieferungen von DUV-Systemen des Unternehmens an chinesische Fertiger auswirken./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:12 BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’515.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’120.00 € 		Abst. Kursziel*:
35.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’134.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.57%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:10 ASML NV Buy UBS AG
09:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
31.03.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

