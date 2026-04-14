ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufstockung der Jahresziele sei erwartet worden, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positive Signale für 2027 hätten die Wachstumsstory untermauert, auch wenn der Halbleiterindustrie-Ausrüster keine Auftragszahlen genannt habe./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’250.20 €
|
Abst. Kursziel*:
27.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’256.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.37%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:23
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
