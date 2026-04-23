ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’127.00
CHF
-31.40
CHF
-2.71 %
17:04:11
SWX
ASML NV Outperform

ASML NV
1108.67 CHF -3.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML nach einem vorläufigen Verzicht des wichtigen Kunden TSMC auf Lithografiesysteme der neuesten Generation auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 1700 Euro. Dass die Einführung der High-NA-EUV-Lithografie erst nach 2029 erfolgen werde, sollte eigentlich keine Überraschung sein, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mitteilung vom Mittwoch sei eher eine Bestätigung der Aussagen des taiwanischen Chipherstellers aus dem vergangenen Jahr./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’700.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’233.00 € 		Abst. Kursziel*:
37.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’228.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.44%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:15 ASML NV Outperform Bernstein Research
13:08 ASML NV Buy UBS AG
22.04.26 ASML NV Buy UBS AG
16.04.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 ASML NV Buy UBS AG
