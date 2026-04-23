ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML nach einem vorläufigen Verzicht des wichtigen Kunden TSMC auf Lithografiesysteme der neuesten Generation auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 1700 Euro. Dass die Einführung der High-NA-EUV-Lithografie erst nach 2029 erfolgen werde, sollte eigentlich keine Überraschung sein, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mitteilung vom Mittwoch sei eher eine Bestätigung der Aussagen des taiwanischen Chipherstellers aus dem vergangenen Jahr./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’700.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’233.00 €
|
Abst. Kursziel*:
37.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’228.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.44%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|15:15
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|ASML NV Buy
|UBS AG
|22.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.04.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’122.00
|-3.14%
