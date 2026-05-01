ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022
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01.05.2026 17:37:36
Gewinn auf Fünfjahrestief: ExxonMobil-Aktie dreht nach Quartalszahlen ins Minus
Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hat im ersten Quartal dank der kriegsbedingt gestiegenen Ölpreise mehr verdient als erwartet.
Der bereinigte Konzerngewinn fiel von 7,7 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum auf ein Fünfjahrestief von 4,9 Milliarden Dollar. Dieser enthielt jedoch temporäre Belastungen aus Derivategeschäften, die Exxon nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten wieder vollständig auflösen will. Die Exxon-Aktie verliert im NYSE-Handel nach den Geschäftszahlen zeitweise 1,02 Prozent auf 152,75 US-Dollar.
Die Rivalen BP, Chevron und TotalEnergies hatten die Gewinnerwartungen in dieser Woche ebenfalls übertroffen.
/err/stw/jkr
SPRING (awp international)
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