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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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30.04.2026
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01.05.2026 12:14:09

ING Group Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte daraufhin seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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