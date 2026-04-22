ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach einer Informationsveranstaltung mit der Management-Spitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Er sei nun zuversichtlicher, dass sich die Nachfragetransparenz verbessere und die Sorgen am Markt um Kapazitätsengpässe übertrieben seien, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge unterschätzen Investoren weiterhin die Fertigungsflexibilität des Ausrüsters der Halbleiterindustrie und dessen kontinuierliche Produktivitätssteigerungen im gesamten Anlagenportfolio. Aktuelle Branchendaten bestärkten zudem sein Vertrauen in die positive Prognose für Nordamerika für die Jahre 2028 und 2029./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’238.40 €
|
Abst. Kursziel*:
29.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’250.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.92%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
21.04.26
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Analysen zu ASML NV
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|16.04.26
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|UBS AG
|16.04.26
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|16.04.26
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|16.04.26
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