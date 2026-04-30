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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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30.04.2026
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01.05.2026 10:38:31

AIXTRON SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Zahlen des Halbleiterindustrie-Zulieferers für das erste Quartal hätten sich nicht großartig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate signalisierten eine volle Kapazitätsauslastung, sodass eine weitere Anhebung der Jahresziele unwahrscheinlich sei./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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