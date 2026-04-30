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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

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30.04.2026
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01.05.2026 11:05:57

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11400 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Börsenbetreibers für das erste Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine leicht erhöhten Prognosen sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs aktuell:
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