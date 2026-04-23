ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Dass der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC auf ASML-Lithografiesysteme der neuesten Generation zunächst verzichten wolle, sei eine moderat negative Nachricht für den Chipindustrie-Ausrüster, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Bewertung von ASML und die langfristigen Nachfrageaussichten seien aber weiterhin überzeugend./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’213.40 €
|
Abst. Kursziel*:
31.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’216.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.54%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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