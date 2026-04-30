Befesa 29.62 CHF -4.22% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.