Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
29.62CHF
-1.30CHF
-4.22 %
30.04.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.05.2026 11:07:26
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.35 €
|
Abst. Kursziel*:
39.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.04%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
30.04.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
30.04.26
|EQS-News: Befesa achieves solid Q1 with adjusted EBITDA +4% YoY to €58m and Net Profit +11% and expects full year EBITDA between €250m and €270m (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-News: Befesa erzielt solides Q1 mit bereinigtem EBITDA von 58 Mio. € (+4% im Jahresvergleich) und Nettogewinn +11%; Gesamtjahres-EBITDA zwischen 250 Mio. € und 270 Mio. € erwartet (EQS Group)
|
27.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
24.04.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|11:07
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|29.62
|-4.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:14
|
UBS AG
ING Group Buy
|11:31
|
UBS AG
PUMA Neutral
|11:30
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|11:07
|
UBS AG
Befesa Buy
|11:05
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|10:38
|
Deutsche Bank AG
AIXTRON Hold
|10:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Unilever Hold