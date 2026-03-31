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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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31.03.2026 09:22:45

ASML NV Overweight

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’515.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’087.80 € 		Abst. Kursziel*:
39.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’101.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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09:22 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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