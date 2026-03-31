ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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31.03.2026 09:22:45
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’515.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’087.80 €
|
Abst. Kursziel*:
39.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’101.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.60%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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