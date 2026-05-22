Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Die Marken des Luxusgüterkonzerns seien weiterhin enorm gefragt, schrieb Analyst Luca Solca am Freitagnachmittag nach einer Telefonkonferenz zur Geschäftsjahresbilanz. Die Umsatzdynamik dürfte stark bleiben, allerdings verunsichere die Margenentwicklung die Anleger./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
155.75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.99%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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