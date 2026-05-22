Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
131.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.80 €
|
Abst. Kursziel*:
45.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.24%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
