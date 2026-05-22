Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne sieht ein Endspiel um den Essenslieferanten, wie er am Sonntag einem zweiten Kommentar nach seiner Kurszielerhöhung schrieb. Das von Uber für eine Übernahme im Raum stehende Gebot von 33 Euro je Aktie reiche offenbar nicht aus. Einige Investoren wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme"./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.81 €
|
Abst. Kursziel*:
25.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.71%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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