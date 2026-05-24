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Nach Vorwürfen 24.05.2026 17:13:00

Partners Group-Aktie: Beteiligungsgesellschaft geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor

Partners Group-Aktie: Beteiligungsgesellschaft geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor

Die Zuger Beteiligungsgesellschaft Partners Group will gegen die US-amerikanische Investmentfirma Grizzly Research juristische Schritte einleiten.

Das kündigte Verwaltungsratspräsident Steffen Meister gegenüber der "NZZ am Sonntag" an. Grizzly Research hatte Ende April in einem Bericht schwerwiegende Vorwürfe gegen Partners Group in Umlauf gebracht.

"Wir haben uns entschieden, juristisch gegen die Verantwortlichen von Grizzly Research vorzugehen", so Meister. Im Bericht hiess es etwa, Partners Group sei "schlimmer als Wirecard" - einer der grössten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Grizzly und deren Verbündete, die auf das Short Selling, also auf Leerverkäufe, spezialisiert sind, hätten im Zuge der Publikation des Berichts vom gefallenen Kurs der Partners-Group-Aktie profitiert, schreibt die Zeitung.

Vorsichtiger investieren

Partners Group gehören rund um den Globus Hunderte von Firmen. Zuletzt sorgten mehrere davon für Negativschlagzeilen. Etwa bei einem amerikanischen Lebensmittelhersteller, an dem Partners Group beteiligt ist, wo minderjährige Migrantenkinder an gefährlichen Maschinen gearbeitet haben sollen.

Nun sagt Steffen Meister dass das Unternehmen aus diesen Vorfällen Konsequenzen gezogen habe: "In Zukunft investieren wir vorsichtiger in sozial exponierte Bereiche wie Gesundheit oder Kindererziehung."

Bei Partners Group wird derweil auch betont, dass finanziell negative Fälle von Investitionen für das Gesamtportfolio nicht repräsentativ seien. Seit der Gründung habe man über 260 Milliarden Dollar investiert, und über die letzten Jahre mehr als 150 Unternehmen kontrolliert. Angesichts dessen seien unterschiedliche Entwicklungen unvermeidlich.

"In guten Zeiten rechnen wir mit Schwierigkeiten bei 5 bis 10 Prozent der Firmen, in schlechten bei 10 bis 20", sagt Meister. Diese Risiken seien in der Gesamtrendite berücksichtigt. "Da die meisten Investments gut bis sehr gut laufen, konnten wir für unsere Kunden stets hohe Renditen erwirtschaften."

Anspruchsvolleres Umfeld

Zum Rückzug "einzelner Pensionskassen" aus Privat-Equity-Anlagen sagt Meister: "Manche fokussieren auf Kosten statt auf Nettorenditen, andere machten schlechte Erfahrungen." Grundsätzlich liessen sich Investments in nichtkotierte Firmen weiterhin gut vermitteln.

Gleichzeitig räumt Meister ein, dass das Umfeld anspruchsvoller geworden ist: "Hohe Übernahmepreise bei gleichzeitig komplexem Umfeld und den technologischen Herausforderungen machen uns noch vorsichtiger bei den Anlagen." Zudem habe der Boom an den Börsen Private Equity vergleichsweise weniger attraktiv gemacht.

Zürich (awp)

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