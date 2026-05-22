easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz des Billigfliegers gebe es für die Anleger einigen Gesprächsstoff, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag. Er verwies dabei auf die Umsatztrends, die Kosteninflation pro angebotenem Sitzplatzkilometer, das Urlaubsgeschäft, die Flotte und die Barmittel./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
4.80 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
4.26 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
3.70 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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