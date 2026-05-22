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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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22.05.2026
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25.05.2026 07:11:47

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.81 € 		Abst. Kursziel*:
-17.18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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