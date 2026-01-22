Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 07:21:59

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

