ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen./rob/bek/gl;
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
1’400.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
1’180.80 €
Abst. Kursziel*:
18.56%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
1’169.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.68%
Analyst Name::
David Dai
KGV*:
-
