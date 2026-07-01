ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1770 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval misst den Papieren des Spezialisten für Lithografiesysteme nun einen höheren Bewertungsmultiplikator zu, wie er am Mittwoch schrieb. Er trägt damit stärkeren Wachstumsaussichten Rechnung. Obendrein hob der Experte seine Schätzungen an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2’000.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’590.40 €
|
Abst. Kursziel*:
25.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’597.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.20%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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