Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’221 0.8%  SPI 20’030 0.6%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’184 0.6%  Euro 0.9188 -0.3%  EStoxx50 6’307 0.4%  Gold 4’064 0.8%  Bitcoin 49’318 1.6%  Dollar 0.8053 -0.5%  Öl 70.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Prognose: Warum zwei Krypto-Grössen den Boden bei 40'000 bis 44'000 US-Dollar sehen
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Deutsche Bank vermeidet Arbeitskampf bei Postbank durch Tarifkompromiss - Aktie höher
Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf
UBS AG bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
Suche...
eToro entdecken

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’459.20
CHF
-123.20
CHF
-7.79 %
11:51:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 10:52:37

ASML NV Buy

ASML NV
1479.15 CHF -7.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1770 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval misst den Papieren des Spezialisten für Lithografiesysteme nun einen höheren Bewertungsmultiplikator zu, wie er am Mittwoch schrieb. Er trägt damit stärkeren Wachstumsaussichten Rechnung. Obendrein hob der Experte seine Schätzungen an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2’000.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’590.40 € 		Abst. Kursziel*:
25.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’597.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.20%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?