ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’730.20 €
|
Abst. Kursziel*:
21.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’724.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.78%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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