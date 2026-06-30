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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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30.06.2026
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01.07.2026 06:34:50

ASML NV Buy

ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Buy
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UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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