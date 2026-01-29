ASML NV 1135.02 CHF 3.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang von 13 Milliarden Euro im vergangenen Quartal untermauere ihre positive Sicht auf die Nachfragedynamik bei den Chipausrüstern, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht des Unternehmens. Das neue Kursziel begründete sie mit dem überraschend starken Ausblick. Es gebe zwar noch keine Aussagen zu 2027, welche die Anleger interessieren dürften. Doch sie sehe etliche Kurstreiber, betonte die Expertin./rob/gl/ck;

