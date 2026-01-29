Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'066 0.3%  SPI 18'065 0.2%  Dow 49'016 0.0%  DAX 24'686 -0.6%  Euro 0.9177 -0.1%  EStoxx50 5'962 0.5%  Gold 5'521 1.9%  Bitcoin 67'359 -1.4%  Dollar 0.7662 -0.3%  Öl 69.3 0.9% 
1’130.00
CHF
40.00
CHF
3.67 %
09:15:25
SWX
ASML NV Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang von 13 Milliarden Euro im vergangenen Quartal untermauere ihre positive Sicht auf die Nachfragedynamik bei den Chipausrüstern, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht des Unternehmens. Das neue Kursziel begründete sie mit dem überraschend starken Ausblick. Es gebe zwar noch keine Aussagen zu 2027, welche die Anleger interessieren dürften. Doch sie sehe etliche Kurstreiber, betonte die Expertin./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

