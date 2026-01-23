ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Euro belassen. Aktuelle Veränderungen in der Architektur von DRAM-Speicherchips ähnelten dem Wandel hin zur GAA-Technologie bei Logikchips; sie ermöglichten höhere Verarbeitungskapazitäten der Chips, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ASML sei dies auf den ersten Blick negativ, da dann etwas weniger Einsatz von Lithographie notwendig sei. Der Branchenausrüster könne dies aber durch die Einführung von High-NA-EUV-Logikchips - der neuesten Mikrochip-Generation - mehr als kompensieren. Diese werden mit den fortschrittlichen Lithographie-Anlagen von ASML hergestellt./rob/tih/mis;