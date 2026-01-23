Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 -0.9%  SPI 18’167 -0.8%  Dow 49’046 -0.7%  DAX 24’814 -0.2%  Euro 0.9281 0.0%  EStoxx50 5’927 -0.5%  Gold 4’953 0.3%  Bitcoin 70’025 -0.8%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Oracle-Aktie sinkt: Schlüsselrolle beim Umbau von Tiktok in den USA
Victoria's Secret-Aktie gibt ab: US-Dessous-Label plant Filiale in Deutschland
Suche...

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’078.05
CHF
-15.16
CHF
-1.39 %
14:39:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 13:30:23

ASML NV Buy

ASML NV
1078.05 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Euro belassen. Aktuelle Veränderungen in der Architektur von DRAM-Speicherchips ähnelten dem Wandel hin zur GAA-Technologie bei Logikchips; sie ermöglichten höhere Verarbeitungskapazitäten der Chips, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ASML sei dies auf den ersten Blick negativ, da dann etwas weniger Einsatz von Lithographie notwendig sei. Der Branchenausrüster könne dies aber durch die Einführung von High-NA-EUV-Logikchips - der neuesten Mikrochip-Generation - mehr als kompensieren. Diese werden mit den fortschrittlichen Lithographie-Anlagen von ASML hergestellt./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’400.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’166.60 € 		Abst. Kursziel*:
20.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’170.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.58%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse