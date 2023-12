NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown auf "Neutral" belassen. Sein Basisszenario für die europäischen Immobiliengesellschaften 2024 beinhalte sinkende Hypothekenzinsen, schrieb Analyst Neil Green in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das sei nach der Zinseuphorie vom Vortag und der daraus resultierenden Sektorrally vorweggenommen worden. Der vorzeitig entfachte Zinsoptimismus dürfte dazu führen, dass sich die Anleger nun wieder zunehmend auf die Fundamentaldaten der Immobilienunternehmen fokussierten./edh/gl;