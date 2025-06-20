|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.08.2025 10:04:50
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,90 Euro auf "Neutral" belassen. Die Verkäufe seien beschleunigt und das Interesse an Datenzentren bestätigt worden, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach Zahlen. Der Experte bleibt allerdings skeptisch, ob Datenzentren zum "Gamechanger" für das Immobilienunternehmen werden./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.88%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
09:28
|Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt zum Handelsstart um die Nulllinie (finanzen.ch)
|
07:21
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
07:19
|**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
26.08.25
|Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|10:04
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|08:55
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:04
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|08:55
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|08:55
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.88
|1.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:04
|
UBS AG
Aroundtown Neutral
|09:50
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|09:19
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy