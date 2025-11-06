|
06.11.2025 13:15:36
Anleihe: Aroundtown nimmt 150 Millionen Franken für 5 Jahre auf
Zürich (awp) - Die luxemburgische Aroundtown SA begibt eine Anleihe unter Federführung von Deutsche Bank und UBS zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,500% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 18.11.2030 Liberierung: 18.11.2025 ISIN: CH1477661297 Rating: BBB (S&P) Instr. Rating: BBB (S&P) Kotierung: SIX, ab 17.11.2025
pre
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut im Blick: SMI schwächelt -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost legten kräftig zu
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zunächst etwas leichter, während der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck kommt. Unterdessen ging es an den asiatischen Aktienmärkten klar nach oben.