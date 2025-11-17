SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
277.63CHF
-4.82CHF
-1.71 %
09:00:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 07:06:25
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
307.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
301.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.96%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.25