Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’548 -0.4%  SPI 17’232 -0.5%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’279 -1.3%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’569 -1.3%  Gold 4’024 -0.5%  Bitcoin 72’023 -1.7%  Dollar 0.7943 -0.2%  Öl 63.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Xpeng-Aktie sackt ab: Prognose des Tesla-Konkurrenten enttäuscht Anleger
Preissenkung in den USA: Novo Nordisk greift Eli Lilly an - So reagiert die Aktie
ABB setzt sich ehrgeizigeres Ziel für operative Gewinnmarge - Zukäufe sollen künftig verstärkt werden
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

277.63
CHF
-4.82
CHF
-1.71 %
09:00:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 07:06:25

SAFRAN Outperform

SAFRAN
277.63 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
307.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
301.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.96%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse