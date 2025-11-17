MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
323.68CHF
-5.59CHF
-1.70 %
09:20:05
BRXC
18.11.2025 06:59:36
MTU Aero Engines Sector Perform
MTU Aero Engines
323.68 CHF -1.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
357.10 €
|
Abst. Kursziel*:
0.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
350.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.62%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
