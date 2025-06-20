|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 11:29:18
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen von operativer Stabilität und Fortschritten beim Schuldenabbau./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
3.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
3.28 €
Abst. Kursziel*:
-8.42%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
3.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.98%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
27.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
27.08.25
|Aroundtown verbucht Gewinn und bestätigt Jahresziele - Aroundtown-Aktie trotzdem schwach (Dow Jones)
27.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
27.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
27.08.25
|Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt zum Handelsstart um die Nulllinie (finanzen.ch)
27.08.25
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
27.08.25