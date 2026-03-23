Aroundtown 2.08 CHF -0.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 2,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Ergebnisschätzungen am Montagabend an die durchwachsene Jahresbilanz des Immobilienkonzerns an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:12 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.