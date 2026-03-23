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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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14:46:20
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24.03.2026 12:48:10

Aroundtown SA Neutral

Aroundtown
2.08 CHF -0.34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 2,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Ergebnisschätzungen am Montagabend an die durchwachsene Jahresbilanz des Immobilienkonzerns an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2.28 € 		Abst. Kursziel*:
0.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.14%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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