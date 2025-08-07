|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:31:11
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Nach zusätzlichen Investitionsvorhaben in den USA seien dem iPhone-Hersteller wohl in Sachen Zölle Zugeständnisse gemacht worden, doch Wachstum bleibe ein zentrales Thema für Apple, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 213.25
Abst. Kursziel*:
3.17%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 213.30
Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
Analyst Name::
David Vogt
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
11:22
|Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar (AWP)
06:33
|Trump will Halbleiterimporte mit 100 Prozent Zoll belegen (AWP)
06.08.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
06.08.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
06.08.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
06.08.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
06.08.25
|Apple: 100 Milliarden Dollar Investition in den USA geplant (Spiegel Online)
06.08.25
|Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
