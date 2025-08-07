Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’841 0.7%  SPI 16’552 0.9%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’295 1.6%  Euro 0.9405 0.1%  EStoxx50 5’342 1.5%  Gold 3’381 0.4%  Bitcoin 93’965 1.3%  Dollar 0.8070 0.1%  Öl 67.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422
Top News
Nach zwei Abstimmungen: Bank of England beschliesst Leitzinssenkung
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
D-Wave Quantum-Aktie tiefrot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Peloton-Aktie mit Sprung: Peloton mit Gewinn und starkem Umsatz
Novo Nordisk-Aktie dennoch mit Erholung: Schwache Quartalszahlen sorgen für lange Gesichter
Suche...
200.- Saxo-Deal

Apple Aktie 908440 / US0378331005

177.22
CHF
4.77
CHF
2.77 %
13:06:26
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 11:31:11

Apple Neutral

Apple
177.22 CHF 2.77%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Nach zusätzlichen Investitionsvorhaben in den USA seien dem iPhone-Hersteller wohl in Sachen Zölle Zugeständnisse gemacht worden, doch Wachstum bleibe ein zentrales Thema für Apple, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 213.25 		Abst. Kursziel*:
3.17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 213.30 		Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:31 Apple Neutral UBS AG
05.08.25 Apple Neutral UBS AG
01.08.25 Apple Halten DZ BANK
01.08.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 177.24 2.78% Apple Inc.