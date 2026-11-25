SPI 998750 / CH0009987501
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25.11.2026 12:26:20
Gewinne in Zürich: SPI klettert am Mittag
Das macht der SPI am Mittag.
Am Mittwoch geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.74 Prozent auf 20’844.05 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.632 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.856 Prozent höher bei 20’868.70 Punkten, nach 20’691.48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’808.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’910.98 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’387.91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der SPI noch bei 20’421.31 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 17’542.28 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.26 Prozent zu. Bei 21’440.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.
SPI-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 16.05 Prozent auf 14.03 CHF), Swatch (N) (+ 5.77 Prozent auf 38.50 CHF), Medmix (+ 5.41 Prozent auf 10.32 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.10 Prozent auf 1.03 CHF) und Swatch (I) (+ 5.01 Prozent auf 201.30 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Stadler Rail (-7.13 Prozent auf 28.38 CHF), StarragTornos (-4.86 Prozent auf 33.30 CHF), BioVersys (-4.31 Prozent auf 22.20 CHF), Curatis (-3.59 Prozent auf 16.10 CHF) und Edisun Power Europe (-3.24 Prozent auf 71.60 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die ams-OSRAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’327’037 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 352.601 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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