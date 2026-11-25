Zürich (awp) - Die Aktien von AMS Osram springen am Mittwoch in die Höhe. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter beim Sensoren- und Lichtkonzern kommen am Markt sehr gut an.

Die AMS-Osram-Aktien gewinnen gegen 9.30 Uhr 2noch immer 17 Prozent auf 14,18 Franken. Das bisherige Tageshoch liegt bei 15,35 Franken. Der SMIM steht dabei mit 0,83 Prozent ebenfalls im Plus.

Die Bank Vontobel wertet die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne AMS Osram nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns. Auch die Analysten von Jefferies sprechen von einem "grossartigen Deal".

Der zuständige Vontobel-Analyst sieht darin eine "elegante Lösung" für die Belastung des freien Cashflows durch das Werk Kulim 2 in Malaysia. Samsung übernehme die Entwicklungskosten sowie einen Teil der jährlichen Fixkosten. Damit werde die Zeit bis zum Hochlaufen der Umsätze im Bereich Photonik für KI-Anwendungen überbrückt.

Die Analysten von Oddo BHF verweisen zudem darauf, dass Samsung mit 21 Euro je Aktie einen deutlich über dem bisherigen Börsenkurs liegenden Preis bezahle.

Positiv hebt Jefferies hervor, dass trotz der für Samsung reservierten Produktionskapazitäten in Kulim genügend Spielraum für das Geschäft mit KI-Photonik und intelligenten Brillen bleibe. In diesen Bereichen winkten bei erfolgreicher Kommerzialisierung bis Mitte der 2030er-Jahre Umsätze im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Oddo mahnt mit Blick auf das Displaygeschäft allerdings noch zur Vorsicht. Die Produktion in grossem Massstab und die Akzeptanz der Technologie bei den Konsumenten müssten erst noch unter Beweis gestellt werden.

Auch die Luzerner Kantonalbank (LUKB) sieht AMS Osram durch die Partnerschaft gestärkt, warnt aber vor den weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen im operativen Geschäft. Insbesondere die Neuausrichtung des Konzerns und die nach wie vor hohe Verschuldung bärgen Risiken für die Anleger.

Die Aktien von AMS Osram gerieten Anfang November im Zuge des Ausverkaufs bei Technologiewerten massiv unter Druck und büssten nach einer zwischenzeitlichen Erholung am 13. November wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf das Schlussquartal erneut rund 9 Prozent ein. Zuletzt sorgten die Turbulenzen um den US-Chipkonzern Nvidia für heftige Kursausschläge: Nach einem Plus von 8,1 Prozent am Montag im Zuge der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang brachen die Titel am Dienstag angesichts erneut aufgeflammter Sorgen um den KI-Boom um 10,8 Prozent ein.

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