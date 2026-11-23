SPI 998750 / CH0009987501
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23.11.2026 17:58:13
Optimismus in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus
So bewegte sich der SPI schlussendlich.
Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1.08 Prozent auf 20’716.03 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.591 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.041 Prozent stärker bei 20’502.84 Punkten, nach 20’494.43 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 20’485.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’767.93 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20’387.91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’317.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SPI auf 17’342.35 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’440.74 Punkten. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell WISeQey (+ 12.00 Prozent auf 5.46 USD), Addex Therapeutics (+ 9.24 Prozent auf 0.03 CHF), ams-OSRAM (+ 8.05 Prozent auf 13.56 CHF), Sensirion (+ 7.21 Prozent auf 78.80 CHF) und Comet (+ 6.90 Prozent auf 297.40 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-8.89 Prozent auf 0.05 CHF), Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.50 Prozent auf 0.12 CHF), Kudelski (-3.30 Prozent auf 1.32 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2.71 Prozent auf 50.20 CHF).
Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5’791’419 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 347.376 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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