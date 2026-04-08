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ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

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08.04.2026
SWX
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09.04.2026 06:52:27

ams-OSRAM Buy

ams-OSRAM
9.30 CHF 5.32%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einsatz von MicroLED in KI-Datenzentren könnte für die Schweizer große Chancen bieten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwochnachmittag. Er sieht das Unternehmen hier gut positioniert, um sich Marktanteile zu sichern, wenn sich das Thema richtig durchsetze. Blaiklock rechnet erst 2028 mit Umsätzen, die aber bis 2030 auf bis zu 5 Prozent des Konzernertrags anschwellen könnten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.40 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.16 CHF 		Abst. Kursziel*:
46.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.31 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
44.01%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
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06:52 ams-OSRAM Buy UBS AG
01.04.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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