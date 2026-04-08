ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einsatz von MicroLED in KI-Datenzentren könnte für die Schweizer große Chancen bieten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwochnachmittag. Er sieht das Unternehmen hier gut positioniert, um sich Marktanteile zu sichern, wenn sich das Thema richtig durchsetze. Blaiklock rechnet erst 2028 mit Umsätzen, die aber bis 2030 auf bis zu 5 Prozent des Konzernertrags anschwellen könnten./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.40 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
46.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.31 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.01%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
07.04.26
|SIX-Handel SPI gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
|
03.04.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI mittags leichter (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
01.04.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|9.17
|7.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
flatexDEGIRO Buy
|07:29
|
UBS AG
ING Group Buy
|07:28
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:25
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|07:14
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|07:10
|
RBC Capital Markets
DWS Group Outperform
|07:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FUCHS Buy