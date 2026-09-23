Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’006 0.4%  SPI 19’861 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’651 0.3%  Euro 0.9396 0.0%  EStoxx50 6’348 0.4%  Gold 4’323 -0.7%  Bitcoin 71’014 0.5%  Dollar 0.8223 0.2%  Öl 99.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
EFG International-Aktie gesucht: Einigung im Rechtsstreit mit kuwaitischem Pensionsfonds
Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Suche...

Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Kursverlauf 23.09.2026 09:28:15

Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Private Equity
60.40 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.46 Prozent stärker bei 19’894.72 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.451 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.285 Prozent auf 19’860.87 Punkte an der Kurstafel, nach 19’804.44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19’894.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’860.87 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SPI mit 20’317.78 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 19’628.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SPI auf 16’803.45 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.06 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 7.05 Prozent auf 22.78 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 0.70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.45 Prozent auf 0.15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2.28 Prozent auf 7.18 CHF) und Gurit (+ 2.05 Prozent auf 59.60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil GAM (-7.10 Prozent auf 0.07 CHF), Carlo Gavazzi (-5.72 Prozent auf 156.50 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF), StarragTornos (-2.35 Prozent auf 33.20 CHF) und Private Equity (-2.27 Prozent auf 60.20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 638’624 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316.247 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Private Equity Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten