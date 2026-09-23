Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.46 Prozent stärker bei 19’894.72 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.451 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.285 Prozent auf 19’860.87 Punkte an der Kurstafel, nach 19’804.44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19’894.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’860.87 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SPI mit 20’317.78 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 19’628.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SPI auf 16’803.45 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.06 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 7.05 Prozent auf 22.78 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 0.70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.45 Prozent auf 0.15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2.28 Prozent auf 7.18 CHF) und Gurit (+ 2.05 Prozent auf 59.60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil GAM (-7.10 Prozent auf 0.07 CHF), Carlo Gavazzi (-5.72 Prozent auf 156.50 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF), StarragTornos (-2.35 Prozent auf 33.20 CHF) und Private Equity (-2.27 Prozent auf 60.20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 638’624 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316.247 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch