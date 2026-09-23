SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt mittags

Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0.02 Prozent auf 19’800.27 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.451 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.285 Prozent höher bei 19’860.87 Punkten in den Handel, nach 19’804.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19’791.29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’894.72 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.762 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 20’317.78 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 19’628.72 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 16’803.45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.54 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 8.46 Prozent auf 23.08 CHF), EFG International (+ 4.75 Prozent auf 16.32 CHF), Peach Property Group (+ 4.58 Prozent auf 4.91 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.80 Prozent auf 11.48 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 0.70 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-6.56 Prozent auf 0.07 CHF), Carlo Gavazzi (-5.72 Prozent auf 156.50 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.35 Prozent auf 110.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’387’169 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316.247 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch