Xlife Sciences Aktie

Geplante Fusion 03.03.2026 08:22:37

Xlife-Aktie: Portfoliounternehmen Veraxa Biotech ebnet Weg zur NASDAQ-Kotierung

Xlife-Aktie: Portfoliounternehmen Veraxa Biotech ebnet Weg zur NASDAQ-Kotierung

Laut der Beteiligungsgesellschaft Xlife hat das Portfoliounternehmen Veraxa Biotech seinen Weg an die NASDAQ geebnet.

Xlife Sciences
21.98 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen
An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 27. Februar hätten die Aktionärinnen und Aktionäre der geplanten Fusion zwischen der Veraxa und der Veraxa Biotech Holding AG sowie der Voyager Acquisition mit einer Mehrheit von 99,57 Prozent zugestimmt, teilte Xlife am Dienstag mit.

Veraxa soll über den Merger mit der bereits an der NASDAQ kotierten Voyager Acquisition Corp an die Börse kommen. Die Fusion findet als Absorptionsfusion statt. Dabei übernimmt die Veraxa Biotech Holding AG die Veraxa Biotech AG. Nach der Übernahme wird die Veraxa Biotech Holding AG ihren Namen in Veraxa Biotech AG ändern. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von CEO Christoph Antz werde die operative Führung fortsetzen.

hr/tp

Zürich (awp)

