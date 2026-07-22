AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 539.69
|
Abst. Kursziel*:
11.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 540.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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