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Amazon Aktie 645156 / US0231351067

202.71
CHF
3.00
CHF
1.50 %
09:11:32
BRXC
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21.07.2026 08:11:22

Amazon Buy

Amazon
202.71 CHF 1.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 249.99 		Abst. Kursziel*:
28.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 250.10 		Abst. Kursziel aktuell:
27.95%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Amazon 199.71 -0.37% Amazon