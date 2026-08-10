Amazon Aktie News: Amazon am Abend höher

Das Papier von Amazon legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 276,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'638 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 280,14 USD. Bei 274,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'662'503 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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