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10.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 275,65 USD.

Amazon
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Um 16:28 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 275,65 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'741 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 276,78 USD aus. Bei 274,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'316'152 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 4,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0136 4.71 159380463
Long 17.7801 1.85 159436589
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9533 13.39 155881991
Short 12.0674 5.23 158726101
Short 23.3948 1.29 158840880
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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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