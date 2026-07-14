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14.07.2026 10:45:48

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill sieht in Amazon weiter einen Top-Wert angesichts der Beschleunigung im Geschäft mit den Web Services (AWS), wie er am Montag schrieb./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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10:45 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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18.06.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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