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14.07.2026 10:45:48
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill sieht in Amazon weiter einen Top-Wert angesichts der Beschleunigung im Geschäft mit den Web Services (AWS), wie er am Montag schrieb./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 247.31
|
Abst. Kursziel*:
29.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 247.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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