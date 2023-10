NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterunternehmen dürfte durchwachsen ausfallen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung des Sektors sei immer noch hoch, weshalb er weiterhin einen selektiven Investmentansatz bevorzuge./edh/tih;