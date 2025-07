FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bahntechnikkonzern bleibe in der Spur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/nas;