NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen an. Optimierungen und Endmarktwachstum dürften sich fortsetzen./ag/la;