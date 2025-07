NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Auftragseingang und Umsatz des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen hätten im ersten Geschäftsquartal jeweils 2 Prozent über seinen Schätzungen gelegen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das organische Umsatzwachstum habe ebenfalls positiv überrascht. Große Überraschungen enthielten die Zahlen aber nicht./rob/gl/stw;